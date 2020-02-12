Erol Bulut: Futbolcularım tarih yazdı! MAÇ SONUCU Galatasaray 3-1 Aytemiz Alanyaspor - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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: Futbolcularım tarih yazdı!

Erol Bulut: Futbolcularım tarih yazdı!

çeyrek finalinde 2-0 kazandığı maçın rövanşında 'a Stadı'nda 3-1 yenilmesine rağmen adını yarı finale yazdırdı. Maçı değerlendiren turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü , "Çok mutluyuz. Zor bir maç oldu bizim için. İyi bir Galatasaray'a karşı oynadık. Buna rağmen turu geçtik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Futbolcularım tarih yazdı. Alanya'nın bugüne kadar yarı finali yok. İlki başardılar" dedi.

rövanş maçında ile Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan Aytemiz Alanyaspor, rövanşı 3-1 kaybetmesine rağmen adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü ise maç sonu yaptığı açıklamada tarih yaazdıklarını söyledi.

Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten başarılı teknik adam, "Çok mutluyuz. Zor bir maç oldu bizim için. İyi bir Galatsaray'a karşı oynadık. İyi başlayamadık. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. İyi oynamamamıza rağmen turu geçtik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Futbolcularım tarih yazdı. Alanya'nın bugüne kadar yarı finali yok. İlki başardılar. Hepsini tebrik ederim" dedi.

"HEDEFİM HER ZAMAN EN ÜSTTE OLMAK"

"Teknik direktörlükte hedefiniz nedir?" sorusunu yanıtlayan Bulut, "Bir teknik direktörün heedflerinin en üstte olması gerekiyor. Benim de o şekilde... Hedefimin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Her gittiğim takımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hem 'da 2 sene boyunca iyi işler yaptık, burada da sezona iyi başladık, ikinci yarıya iyi başladık. Tabii burada en önemli faktör futbolculara verdiğimiz bilgileri, dataları sahaya iyi yansıtmaları" ifadelerini kullandı..

  1. 12.02.2020
  2. Güncelleme: 13.02.2020 00:26
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