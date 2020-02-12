Erol Bulut: Futbolcularım tarih yazdı!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor 2-0 kazandığı maçın rövanşında Galatasaray'a Türk Telekom Stadı'nda 3-1 yenilmesine rağmen adını yarı finale yazdırdı. Maçı değerlendiren turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, "Çok mutluyuz. Zor bir maç oldu bizim için. İyi bir Galatasaray'a karşı oynadık. Buna rağmen turu geçtik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Futbolcularım tarih yazdı. Alanya'nın bugüne kadar yarı finali yok. İlki başardılar" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan Aytemiz Alanyaspor, rövanşı 3-1 kaybetmesine rağmen adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut ise maç sonu yaptığı açıklamada tarih yaazdıklarını söyledi.
Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten başarılı teknik adam, "Çok mutluyuz. Zor bir maç oldu bizim için. İyi bir Galatsaray'a karşı oynadık. İyi başlayamadık. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. İyi oynamamamıza rağmen turu geçtik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Futbolcularım tarih yazdı. Alanya'nın bugüne kadar yarı finali yok. İlki başardılar. Hepsini tebrik ederim" dedi.
"HEDEFİM HER ZAMAN EN ÜSTTE OLMAK"
"Teknik direktörlükte hedefiniz nedir?" sorusunu yanıtlayan Bulut, "Bir teknik direktörün heedflerinin en üstte olması gerekiyor. Benim de o şekilde... Hedefimin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Her gittiğim takımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hem Malatya'da 2 sene boyunca iyi işler yaptık, burada da sezona iyi başladık, ikinci yarıya iyi başladık. Tabii burada en önemli faktör futbolculara verdiğimiz bilgileri, dataları sahaya iyi yansıtmaları" ifadelerini kullandı..
- 12.02.2020
- Güncelleme: 13.02.2020 00:26
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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