Aktüel Haberler (03.08.2023)

M. City, Gvardiol'un transferini imza aşamasına getirdi. İngiliz devi, Alman ekibi Leipzig ile son detayları görüşüyor. City, 21 yaşındaki Hırvat savunmacı için 90 milyon euro'yu gözden çıkardı. Transferin bu rakamla gerçekleşirse bonservisi için en fazla para ödenen stoper olacak. En pahalı stoper transferi rekoru M.United'dan Maguire'ın elinde. United, İngiliz stoper için 2019'da 87 milyon euro ödemişti.

MARCELO'YU AĞLATAN KIRMIZI

Libertadores Kupası'nda Fluminense'nin yıldızı Marcelo, A.Juniors'tan Sanchez'in bacağının kırılması sonrası kırmızı görüp sahayı ağlayarak terk etti. 35 yaşındaki sol bek, "Benim için çok zor bir an oldu" dedi.

FİLEDE FAİR-PLAY YEŞİL KART

TVF'den alınan karara göre maçlarda Fair- Play Yeşil Kart uygulaması yapılacağı açıklandı. Görüntülü Değerlendirme Sistemi'ne gidilmeden önce oyuncular hatanın tespitine yardım ederse yeşil kart alacaklar.

OKÇULAR YARI FİNALDE

Almanya'daki Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı finale çıktı. İlk turu bay geçen Mete Gazoz, Ulaş Tümer ve Muhammed Yıldırmış'tan oluşan milli takım yarı finalde Japonya ile karşılaşacak.

DEVLER KAMPI BİTİRDİ

İstanbul'da 12-20 Ağustos'taki FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bormio kampı bitti. Taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.