Akhisarspor tam gaz
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Akhisarspor tam gaz

    Akhisarspor tam gaz

    Yeni sezon hazırlıklarını 'da yaptığı kampla sürdüren ekibi Akhisarspor vites yükseltti.

    Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında da temsil edecek yeşil siyahlılar, lig öncesi 5 Ağustos'ta 'la finaline çıkacak. Teknik direktör Saffet Susic yönetiminde günde çift idman yapan Ege temsilcisi, 'da yarın ekibi Leicester City ile özel maçta karşılaşacak. Akhisar, Leicester sınavının ardından 27 Temmuz'da Al Duhail Qatar ve 29 Temmuz'da Al Hilal takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlılar burada oynadığı ilk özel müsabakada 'dan 'ya 2-1 yenilmişti.

    1. 24.7.2018 12:20
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