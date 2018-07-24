Akhisarspor tam gaz
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren Süper Lig ekibi Akhisarspor vites yükseltti.
Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında da temsil edecek yeşil siyahlılar, lig öncesi 5 Ağustos'ta Galatasaray'la Süper Kupa finaline çıkacak. Teknik direktör Saffet Susic yönetiminde günde çift idman yapan Ege temsilcisi, Avusturya'da yarın İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City ile özel maçta karşılaşacak. Akhisar, Leicester sınavının ardından 27 Temmuz'da Al Duhail Qatar ve 29 Temmuz'da Al Hilal takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlılar burada oynadığı ilk özel müsabakada Rusya'dan Lokomotiv Moskova'ya 2-1 yenilmişti.
- 24.7.2018 12:20
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
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