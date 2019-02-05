Adanaspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı
05 Şubat 2019, Salı
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’da maçı hazırlıkları başladı

Adanaspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı

, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında evinde oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı.

Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde antrenman yaptı.

Çukurova ekibinin antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kulübün yeni transferi , takımla ilk idmanına çıktı.

, 10 Şubat Pazar günü saat 16.00'da 5 Ocak Stadı'nda 'la karşılaşacak.

  1. 5.2.2019 20:37
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