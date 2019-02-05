Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında evinde oynayacağı Altay maçı hazırlıklarına başladı.
Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde antrenman yaptı.
Çukurova ekibinin antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kulübün yeni transferi Furkan Özçal, takımla ilk idmanına çıktı.
Adanaspor, 10 Şubat Pazar günü saat 16.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Altay'la karşılaşacak.
- 5.2.2019 20:37
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
Toplam 1
Yorum
cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
Adanaspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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