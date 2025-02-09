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Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi! Şimdi ne olacak?

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi! Şimdi ne olacak?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor maçın 30. dakikasında sahadan çekilme kararı aldı. Peki, şimdi ne olacak? Adana Demirspor'u hangi cezalar bekliyor? İşte yanıtı...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 20:08 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 20:37
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Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi! Şimdi ne olacak?

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Adana Demirspor'u ağırladı.

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi! Şimdi ne olacak?

Maçın 11. dakikasında Semih Güler'in ceza sahasında Dries Mertens'e müdahalesi sonrası Belçikalı oyuncunun yerde kaldığı pozisyonda hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi! Şimdi ne olacak?

Adana Demirsporlu futbolcular bu karara tepki gösterse de hakemin kararı değişmedi.

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi! Şimdi ne olacak?

Penaltı atışı için topun başına geçen Alvaro Morata vuruşu gole çevirerek skoru 1-0'a getirdi.

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi! Şimdi ne olacak?

TAKIM SAHADAN ÇEKİLDİ

Mücadelenin 30. dakikasında oyun durduğu sırada Adana Demirspor kaptanları Tayfun Aydoğan ve Semih Güler, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile konuştuktan sonra takımı sahadan çekti.

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi! Şimdi ne olacak?

TFF TALİMATI NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Müsababakyı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir." ifadeleri yer alıyor.

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