Bu transfer girişimi Ada'da büyük yankı buldu. İngiliz Mega Sports Arena, Ovie Ejaria'nın Adana Demirspor'a gelmek istediğini öne sürdü. Nijerya asıllı oyuncu için, ''Ovie Ejaira'yı Türk takımlarının daha önce de ilgisinin olduğunu söylerken bu transfer her an gerçekleşebilir'' ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon formasını giydiği Reading ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki İngiliz oyuncu şu an boşta. ''Ovie Ejaira İngiltere U20 ve U21 takımlarında toplamda 8 kez forma forma giydi 2 gol attı.

MURAT SANCAK'TAN ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yeni sezonda öğrencileri sevindirecek müjde verdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sancak "Yeni sezonda her lise okulundan her maça 10'ar öğrenci ve 1 öğretmen davet edeceğiz (uygun olan maçlarda) Adana Demirsporlu pırıl taraftarlar kazanacağız. Şehrin takımını tumak sevmek ve desteklemek için iyi bir sonuç alacağız inşallah" dedi.