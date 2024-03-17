Demir yumruk

Son haftaların suskun ekibi Adana Demirspor, evinde ağırladığı Sivas'a patladı: 4-1. Hikmet Karaman ile yavaş yavaş toparlanan Akdeniz ekibi, Youcef Atal ile golü erken buldu. Yiğidolar, bu gole 51'de Koita karşılık verse de, Yusuf Sarı (54), Nani (65) ve Emre Akbaba'nın (83) sayılarına engel olamadı ve Adana deplasmanından farklı mağlup döndü. Ev sahibi ekipte ikinci sarıdan atılan Youcef Atal, önümüzdeki hafta Fenerbahçe deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

ÜST ÜSTE İKİNCİ MAĞLUBİYET

Bülent Uygun ile birlikte çıkışa geçen Sivasspor, Adana Demirspor karşısında üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 38 puanda kaldı. Haftalar sonra farkıl bir galibiyet alan Adana Demirspor ise puanını 39'a yükseltti. Milli maçlar için verilen ara sonrası oynanan Süper Lig maçında Adana Demirspor, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Tehlikeli bölgeden uzaklaşan Sivasspor ise seyircisi önünde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.