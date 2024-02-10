Adana Demirspor'da Atal ve Muanza için imza töreni!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ara transferde anlaşmaya vardığı Youcef Atal ve Antonio Simao Muanza'ya imza töreni yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz ile sağ bek mevki için anlaşmaya varan Youcef Atal ile imza törenimiz gerçekleşmiştir. Atal'a bir kez daha 'Ailemize hoş geldin' diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz.

Kulübümüz ile 2,5+1 uzatma olmak üzere toplam 3,5 yıllık anlaşmaya varan António Simão Muanza "Maestro" ile imza törenimiz gerçekleşmiştir. Maestro'ya bir kez daha 'Ailemize hoş geldin' diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz.