Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor - 24 Erzincanspor maçı A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE 🏆 | Adana Demirspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Adana Demirspor - 24 Erzincanspor maçı A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE 🏆 | Adana Demirspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Adana Demirspor, 24 Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek. İki ekip de kazanmak ve adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - 24 Erzincanspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:40 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:41
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Adana Demirspor - 24 Erzincanspor maçı A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE 🏆 | Adana Demirspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Adana Demirspor - 24 Erzincanspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Adana Demirspor - 24 Erzincanspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - 24 Erzincanspor maçı 17 Ocak Çarşamba günü saat 17:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

Adana Demirspor - 24 Erzincan MAÇI CANLI İZLE - A SPOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR PROGRAMI

16 Ocak Salı

  • 13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)
  • 15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Mersin)
  • 19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
  • 21.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)

17 Ocak Çarşamba:

  • 13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)
  • 15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)
  • 17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)
  • 19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)
  • 21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

18 Ocak Perşembe:

  • 13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)
  • 15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)
  • 17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)
  • 21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)

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