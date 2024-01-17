Adana Demirspor - 24 Erzincanspor maçı A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE 🏆 | Adana Demirspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Adana Demirspor - 24 Erzincanspor maçını canlı takip etmek için tıklayın
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Adana Demirspor - 24 Erzincanspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ADANA DEMİRSPOR - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor - 24 Erzincanspor maçı 17 Ocak Çarşamba günü saat 17:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.
Adana Demirspor - 24 Erzincan MAÇI CANLI İZLE - A SPOR
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR PROGRAMI
16 Ocak Salı
- 13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)
- 15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
- 17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Mersin)
- 19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
- 21.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)
17 Ocak Çarşamba:
- 13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
- 13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)
- 15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)
- 17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)
- 19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)
- 21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)
18 Ocak Perşembe:
- 13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)
- 15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)
- 17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)
- 21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)