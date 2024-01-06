Haberler Adana Demirspor Yusuf Sarı'dan sakatlık açıklaması! "Büyük ihtimalle..."

Yusuf Sarı'dan sakatlık açıklaması! "Büyük ihtimalle..."

Yukatel Adana Demirspor'un milli futbolcusu Yusuf Sarı, adalesinde büyük ihtimalle yırtık olduğunu söyledi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 19:11 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 19:16
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Yusuf Sarı'dan sakatlık açıklaması! "Büyük ihtimalle..."

Yukatel Adana Demirspor'un RAMS Başakşehir ile oynadığı mücadelenin son dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Yusuf, stadyum çıkışında, basın mensuplarının soruları üzerine, "Niye olduğunu da biliyoruz. MR çekilecek, büyük ihtimalle yırtıldı. Neden olduğunu bizimkiler bilir." açıklamasında bulundu.

Mücadelenin 89. dakikasında Adana ekibinin hızlı gelişen atağında depara kalkan Yusuf, bir anda sol arka adalesini tutarak yerde kalmıştı. Saha içinde ilk tedavisi gerçekleştirilen Yusuf, oyuna devam edememişti.

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