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Şimşek hazır

Süper Lig’de sahasında namağlup 4 takımdan biri olan Adana Demirspor, deplasmandaki galibiyet orucuna Kayseri karşısında son vermek istiyor.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Şimşek hazır

Trendyol Süper Lig'de 22 puanla 3. sırada yer alan, evinde namağlup 4 takımdan birisi olan Adana Demirspor, deplasman kabusuna Kayserispor karşısında son vermek istiyor. Mavi-şimşekler, Kayseri karşısında 3 puan alarak hem Avrupa kupaları hedefine emin adımlarla yürümek hem de dış sahadaki kötü gidişata sonlandırmak amacında. Teknik direktör Kluivert, 4'te 4 yapan formda rakipleri karşısında zor bir maça çıkacaklarını oyuncularına anlatırken, oyun disiplininden kopmadan savaşacaklarını ve deplasmanda galibiyet siftahını yapacaklarını söyleyip takımını motive etmeye çalışıyor.

DEMİR'DE 3 EKSİK VAR

Kayserispor deplasmanında ter dökecek Adana Demirspor'da önemli eksikler bulunuyor. Dizinden ameliyat olan golcü Balotelli, Milli Takım'ın Almanya maçında sakatlanan orta saha Emre Akbaba ve sarı kart cezalısı maestro Belhanda yok.

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