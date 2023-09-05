Adana Demirspor'da ayrılık! Cherif Ndiaye Kızılyıldız'a transfer oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da ayrılık... Mavi-lacivertli takımın Senegalli golcüsü Cherif Ndiaye, Sırbistan Ligi takımlarından Kızılyıldız'la bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladı.
27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Adana Demirspor'a 2023'ün ocak ayında transfer olmuştu. Akdeniz temsilcisinde 20 maça çıkan Ndiaye, 13 gol atarken 5 de asist yaptı.
Crvena zvezda je angažovala senegalskog napadača Šerifa Endiajea koji je sa našim klubom parafirao ugovor na tri sezone uz mogućnost produžetka na još godinu dana. 🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/BLW9wfsXRU— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) September 4, 2023