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Adana Demirspor'da ayrılık! Cherif Ndiaye Kızılyıldız'a transfer oldu

Son dakika transfer haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Senegalli golcüsü Cherif Ndiaye Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer oldu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 10:19
Adana Demirspor'da ayrılık! Cherif Ndiaye Kızılyıldız'a transfer oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da ayrılık... Mavi-lacivertli takımın Senegalli golcüsü Cherif Ndiaye, Sırbistan Ligi takımlarından Kızılyıldız'la bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladı.

27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Adana Demirspor'a 2023'ün ocak ayında transfer olmuştu. Akdeniz temsilcisinde 20 maça çıkan Ndiaye, 13 gol atarken 5 de asist yaptı.

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