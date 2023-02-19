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Adana Demirspor 2 transferi açıkladı! Furkan Soyalp ve Barrios...

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor'dan 2 transfer birden geldi. Akdeniz ekibi, ligden çekilen Gaziantep FK'dan orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ve Paraguaylı ön libero Jorge Emanuel Morel Barrios'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 19:41
Adana Demirspor 2 transferi açıkladı! Furkan Soyalp ve Barrios...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ve Paraguaylı ön libero Jorge Emanuel Morel Barrios'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Club Guarani forması giyen Paraguaylı oyuncu Jorge Emanuel Morel Barrios ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık, Gaziantep FK forması giyen Furkan Soyalp'le de sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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