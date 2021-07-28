Akintola Adana Demir'de

Süper Lig'de gelecek sezon adeta zirveye oynayacak bir kadro kuran Adana Demirspor'un son bombası David Akintola oldu. Mavi-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde olduğu Nijeryalı kanat oyuncusuyla anlaşma sağladı.
SüperLig'de gelecek sezon adeta zirveye oynayacak bir kadro kuran Adana Demirspor'un son bombası David Akintola oldu. Mavi-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde olduğu Nijeryalı kanat oyuncusuyla anlaşma sağladı. Başkan Murat Sancak ve ekibiyle bir araya gelen 25 yaşındaki yıldız oyuncu, kendisini üç yıllığına Adana Demirspor'a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Bonservisi Danimarka ekibi FC Midtjylland'da bulunan David Akintola geçtiğimiz sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giymişti. Süper Lig'de hızlı oyunuyla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, 35 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada 1 gol attı. Akintola daha önce Rosenborg, Haugesund, Omonia Lefkoşa ve FK Jerv takımlarında oynadı.