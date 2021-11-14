Haberler A2 Milli Futbol Takımı U19 Milli Takımı Letonya'yı yendi!

U19 Milli Takımı Letonya'yı yendi!

Son dakika spor haberi: U-19 Milli Futbol Takımı'mız, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9. Grup ikinci maçında Letonya ile kozlarını paylaştı. Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan milliler önemli bir galibiyet aldı. Millilere galibiyeti getiren golleri Metehan Altunbaş ve Polat Abay attı. Letonya'nın tek golü Olgerts Rascevskis'den geldi.

A2 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 09:36
U19 Milli Takımı Letonya'yı yendi!

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9. Grup ikinci maçında U-19 Milli Takımı, Letonya'yı 2-1 yendi. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 53. dakikada Metehan Altunbaş ve 69. dakikada Polat Abay attı. Letonya'nın golünü ise 90+1. dakikada Olgerts Rascevskis kaydetti.

Gruptaki ilk maçında San Marino'yu 3-1 mağlup eden milli takım, son maçını ise 16 Kasım Salı günü Romanya ile oynayacak.

Eleme turunda 52 takım, dörderli 13 grupta yer alıyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların yanı sıra, Portekiz ve en iyi bir grup üçüncüsü 2022 yılının bahar aylarında Elit Tur'da oynayacak.

DİĞER
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman sosyal medyayı çalkaladı! Estetikle bambaşka birine dönüştü!
Bunu yapan emeklilikte yüksek maaş alır! Eğer emeklilik dilekçesini 2022’de verirseniz…
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor