Belçika U21 Türkiye U21 maçı CANLI

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Ümit Milli Takım'ımız, Belçika U21 takımı ile kozlarını paylaşıyor. Belçika U21 - Türkiye U21 maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
BELÇİKA U21 - TÜRKİYE U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:30'da başlayan Belçika U21 - Türkiye U21 maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
BELÇİKA U21 - TÜRKİYE U21 İLK 11'LER
Belçika U21: Vandervoordt, Pletinckx, Kana, de Winter, Brempot, Onana, Raskin, Ndenbe, Balikwisha, Openda, Verschaeren.
Türkiye U21: Doğan, Bünyamin, Serdar, Cenk, Eren, Kaan, Kartal Kayra, Umut, Yunus, Tiago, Enis.