Son dakika spor haberi: Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Neslihan Kavas ilk maçında Çinli rakibi Xiong'u yenemedi!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde masa tenisinde kadınlar klas 9 kategorisi A Grubu'nda Neslihan Kavas, Çinli rakibi Guiyan Xiong'a 3-1 yenildi.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Neslihan Kavas, ilk maçında Çin'den Xiong'la karşılaştı.

Paralimpik oyunlarda 5. kez mücadele eden 34 yaşındaki milli sporcu, ilk seti 11-9 alarak 1-0 öne geçti. Sonraki setleri 4-11, 6-11 ve 5-11 kaybeden Neslihan, Çinli rakibine 3-1 yenildi.

Neslihan, gruptaki ikinci maçını TSİ 14.00'da Brezilyalı Danielle Rauen'le oynayacak.