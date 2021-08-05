Mutluluk Busesi

Japonya'da devam eden Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda kadın boksörlerimiz yüzümüzü güldürdü. 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'ı 5-0 yenerek adını finale yazdırdı. Başarılı sporcumuz Cumartesi günü 08.15'de finalde Skorya Krasteva ile karşı karşıya gelecek. Buse Naz "Altın madalya almak için buradayım. Artık son bir adım kaldı. İnşallah sonu güzel olacak. Rakibim Olimpiyat altını için 54 kilodan 51'e düştü. Zor bir maç olacak" dedi.
HAYDİ ÇİFTE ALTIN
Kadınlar boksta 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli ise yarı finalde Hindistan'dan Lovlina Borgohain ile mücadele etti. Sporcumuz ilk raundda hakemlerin 5'inden de tam puan aldı. Diğer iki raundda da rahat şekilde üstünlüğünü koruyan Busenaz finale yükseldi. Sporcumuz Cumartesi günü 09.15'te oynanacak finalde Çinli Hong Gu ile altın için mücadele verecek. Busenaz "Bakanımız M.Muharrem Kasapoğlu her maçımızda bize destek veriyor. Bu çok önemli" ifadelerini kullandı.