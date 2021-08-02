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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Eşref Apak finalde! Özkan Baltacı veda etti

Son dakika spor haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyatlarında mücadele eden milli sporcular Eşref Apak ile Özkan Baltacı, çekiç atma elemelerinde yarıştı. 2004 olimpiyatlarında bronz madalya sahibi olan Apak, finallere kalırken Özkan Baltacı ise Tokyo'ya veda etti.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 07:23
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Eşref Apak finalde! Özkan Baltacı veda etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde erkekler çekiç atmada Eşref Apak finale kaldı, Özkan Baltacı ise elendi.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen elemelerde Eşref Apak, 76.76 metrelik atışıyla serisinde 4. oldu. Toplam 12 atletin tur atlayacağı elemelerde genel sıralamada 8. olan Eşref, adını finale yazdırdı. Üst üste 5. olimpiyatına katılan ve 2004'de bronz madalya kazanan 38 yaşındaki atletin madalya mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 14.30'da başlayacak.

Aynı branşta yarışan Özkan Baltacı, 63.63 metrelik atışıyla, elemeleri geçemedi ve oyunlara veda etti.

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