Ersu Şaşma finalde

Tokyo'da olimpiyatların 8. gününde sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu Şaşma, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı. 22 yaşındaki sporcu, Londra 1948'de Ruhi Sarıalp ve Londra 2012'de Burcu Ayhan'dan sonra atlamalar yarışlarında olimpiyat finaline kalan 3. sporcumuz olurken, sırıkla atlamada bunu başaran ilk isim oldu. 5.80'lik derecesiyle Türkiye rekorunun sahibi olan Ersu, sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçirdi. Milli sporcu, 3 Ağustos Salı günü yapılacak finallerde yarışacak.

İKİ ATLET VEDA ETTİ

Atletizm erkeklerde iki sporcumuz yarıştı. Erkekler 100 metre seçmelerinde 6. olan Jak Ali Harvey yarı finale kalamadı. Erkekler 100 metre elemelerinde 7. sırada kalan milli atlet Emre Zafer Barnes da yarı final şansını yitirdi.

YILDIZLAR SAHNEYE

Tokyo'da güreş müsabakaları başlıyor. Büyük beklentimiz bulunan milli güreşçilerden Rıza Kayaalp 130 kiloda, Kerem Kamal 60 kiloda ve Yasemin Adar da 76 kiloda yarışacak. Milli sporcular akşam seansındaki yarı final müsabakaları için ilk turdaki rakiplerini yenmeye çalışacak.