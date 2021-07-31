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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda doping skandalı! Blessing Okagbare'nin testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberleri... Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden olimpiyat oyunlarında büyük bir skandal yaşandı. Nijerya adına mücadele eden atlet Blessing Okagbare'nin doping testi pozitif çıktı.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 07:07
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda doping skandalı! Blessing Okagbare'nin testi pozitif çıktı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde mücadele eden Nijeryalı sporcu Blessing Okagbare'nin doping testi pozitif çıktı.

Atletizmde Dürüstlük Birimi'nden yapılan açıklamada, 2008 Pekin'de uzun atlamada gümüş madalya kazanan 33 yaşındaki Nijeryalı sporcunun doping testinin (Büyüme hormonu) pozitif çıktığı belirtildi.

Blessing Okagbare, dün koşulan kadınlar 100 metre elemelerinde 11.05'lik derecesiyle serisinde birinci olarak yarı final bileti almıştı. Nijeryalı atletin lisansının testi pozitif çıktığı için geçici olarak askıya alındığı ve oyunlardan çekildiği bildirildi.



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