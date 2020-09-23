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Ralli şov

Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla yapıldı. Gençlik ve startı verdi, Evans şampiyon oldu.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 21:27 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Ralli şov

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA 'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla yapıldı. Organizasyonun ilk gününde pilotlar sabah Değirmenyanı mevkisindeki shakedown etabında deneme sürüşlerini gerçekleştirdi. Etap için Marmaris Meydanı'ndaki başlangıç noktasına gelen dünyaca ünlü pilotlar, yerli ve yabancı izleyicilerden ilgi gördü. Meydanda gerçekleştirilen törende, Gençlik ve , ilk yarışların startını vererek, sporculara başarılar diledi.

AVCI İLE YAN YANA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu ve bir FIA Avrupa Ralli Kupası şampiyonluğu bulunan sporcusu 'nın yarış otomobiline bindi. 15 ülkeden 105 yerli ve yabancı medya mensubunun takip ettiği yarışı, Büyük Britanyalı 31 yaşındaki pilot Elfyn Evans kazandı. Toyota Gazoo WRT takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Evans, kariyerinin üçüncü Dünya Ralli Şampiyonası zaferini elde etti.

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