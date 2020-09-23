Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla yapıldı. Organizasyonun ilk gününde pilotlar sabah Değirmenyanı mevkisindeki shakedown etabında deneme sürüşlerini gerçekleştirdi. Etap için Marmaris Meydanı'ndaki başlangıç noktasına gelen dünyaca ünlü pilotlar, yerli ve yabancı izleyicilerden ilgi gördü. Meydanda gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk yarışların startını vererek, sporculara başarılar diledi.

AVCI İLE YAN YANA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu ve bir FIA Avrupa Ralli Kupası şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Yağız Avcı'nın yarış otomobiline bindi. 15 ülkeden 105 yerli ve yabancı medya mensubunun takip ettiği yarışı, Büyük Britanyalı 31 yaşındaki pilot Elfyn Evans kazandı. Toyota Gazoo WRT takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Evans, kariyerinin üçüncü Dünya Ralli Şampiyonası zaferini elde etti.