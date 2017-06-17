Tosic: İmza atmadım

CSKA Moskova'lı Zoran Tosic, Galatasaray'a imza attığı iddiasını yalanladı. 30 yaşındaki Sırp kanat oyuncusu, "20 Haziran'da toplanacağız. Yönetimle bir görüşme yapacağım, tartışacağız. Ama şu anda başka bir gelişme yok" ifadesini kullandı.