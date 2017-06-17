 Tosic: İmza atmadım – Fotomaç – 17 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Tosic: İmza atmadım

    Tosic: İmza atmadım
    CSKA Moskova'lı Zoran Tosic, Galatasaray'a imza attığı iddiasını yalanladı. 30 yaşındaki Sırp kanat oyuncusu, "20 Haziran'da toplanacağız. Yönetimle bir görüşme yapacağım, tartışacağız. Ama şu anda başka bir gelişme yok" ifadesini kullandı.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tosic: İmza atmadım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.