Bengisu Avcı: Çok daha büyük bir mücadele

Dünyanın en zorlu açık su yüzme parkurlarını kapsayan "Yedi Okyanus" projesini sürdüren ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "Yedi okyanus, beş farklı okyanusta konumlanmış yedi parkur... Biz bu parkurları geçerken aslında görünenden çok daha büyük bir mücadele veriyoruz. Biz Türk halkı başarıyı birlikte kutlamayı severiz. Ama okyanusun ortasında şampiyon olduğunuzda sarılacak kimse yoktur. Ne kadar ekip işi desek de sonunda yalnızsınız" dedi.

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Dünyanın en zorlu açık su yüzme parkurlarını kapsayan "Yedi Okyanus" projesini sürdüren ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "Yedi okyanus, beş farklı okyanusta konumlanmış yedi parkur... Biz bu parkurları geçerken aslında görünenden çok daha büyük bir mücadele veriyoruz. Biz Türk halkı başarıyı birlikte kutlamayı severiz. Ama okyanusun ortasında şampiyon olduğunuzda sarılacak kimse yoktur. Ne kadar ekip işi desek de sonunda yalnızsınız" dedi.

