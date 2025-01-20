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Haberler Yüzme Bengisu Avcı'dan 1 yılda 6 altın, 2 rekor

Bengisu Avcı'dan 1 yılda 6 altın, 2 rekor

Okyanus Yedilisi'nde 5 parkuru geçen ilk ve tek Türk kadını ünvanını taşıyan İzmirli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, sıfır dereceye yakın suda yapılan Buz Dünya ve Buz Avrupa Şampiyonası'nda son 1 yılda 6 altın, 1 bronz madalya alıp 2 de dünya rekoru kırdı.

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 10:47
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Bengisu Avcı'dan 1 yılda 6 altın, 2 rekor

Hafta sonunda İtalya'nın Molveno kentinde 48 ülkeden 754 sporcunun katılımıyla buz dolu havuzda düzenlenen IISA Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nın ilk gününde 200 metre karışıkta altın madalyayı boynuna takıp 25-29 yaş dünya rekorunu ele geçiren İzmirli yüzücü, son gün ise 100 metre kelebekte şampiyon oldu. Bengisu Avcı, açık yaş kategorisinde de bronza uzanıp dev organizasyonu bir dünya rekoru, iki dünya şampiyonluğu ve bir dünya üçüncülüğü ile noktaladı.

ONA ÜNVAN DAYANMIYOR

Manş Denizi, Catalina Boğazı ve Manhattan Adası'nı geçerek Triple Crown (Üçlü Taç) sahibi ilk Türk kadın, Okyanus Yedilisi'nde Molokai ve Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk, Catalina Kanalı'nı yüzen ilk Türk kadın, Manş Denizi'ni en hızlı geçen Türk kadın ve Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk ünvanlarının sahibi olan Bengisu Avcı, geçen yıl mart ayındaki IWSA Buz Dünya Şampiyonası 200 metre kurbağalamada rekor kırıp dünya şampiyonluğu elde etmişti. İzmirli sporcu, geçen ay da IISA Buz Avrupa Şampiyonası'nda 1000 metre serbest ve kurbağalama ile 4x50 metre bayrakta üç altın kazanarak rakipsizliğini göstermişti.

TÜRK SPORCULARIN BAŞARISI

Bengisu Avcı'nın 2 altın, 1 bronz madalya ve bir dünya rekoru ile tamamladığı IISA Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda ülkemize temsil eden diğer sporcular da madalyaları topladı. Deniz Kayadelen yaş grubunda 500 metre serbestte 1'inci, 50 metre serbestte 2'nci, 100 ve 250 metre serbestte 3'üncü oldu. İrem Damar yaş grubunda 50 metre serbestte 3'üncülüğü elde etti.

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