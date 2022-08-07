Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yüzücülere madalyalarını verdi

Bakan Kasapoğlu, daha sonra 5. İslam Dayanışma Oyunları'nın bir otelde düzenlenen gala yemeğine katıldı. Burada oyunlara katılan davetlilere seslenen Bakan Kasapoğlu, sporun birlik, beraberlik ve kucaklaşma olduğunu belirtti. Bakan Kasapoğlu, ''Spor birlik ve beraberlik demek. Spor kucaklamak demek. Spor bütünleştirmek demek. İşte bu oyunlar inanıyorum ki çok güzel müsabakalara sahne olacak. Rekabeti en güzel şekliyle, seyir keyfini dolu dolu hepimize yaşatacak. Onun da ötesinde geriye kalacak olan bu güzide organizasyondan bu anlamlı birliktelikten çok ama çok güzel hatıralar olacak. Konya'ya dair, Konya insanının gönül zenginliğine dair, çok ama çok unutulmaz hatıraları, sporcularımız, sporcu kardeşlerimiz yanlarında giderken, zihinleriyle, gönülleriyle, yürekleriyle memleketlerine taşıyacaklar. İşte biz bunu arzu ediyoruz. Sporunu ciddi rekabetinin dosya yaşanmasıyla ve özellikle sonrasındaki dostlukları, sonrasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirecek bir ortamı tesis etmek istiyoruz Hamdolsun oyunlar köyüyle diğer aktiviteleriyle gençlerimizi, sporcularımızı kaynaştıracak bu ortamın da Konya'mızın gönül zenginliğiyle, Konya insanımızın o güzide misafirperverliğiyle en anlamlı şekilde yaşandığına şahitlik etmekten de ayrı bir heyecan duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum'' diye konuştu.



"MADALYA SAYIMIZ İLK 7 AYDA 2 BİN 800'E YAKLAŞTI"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin spor branşlarının başarılarının günden güne arttığını belirterek, ''İlk 7 aylık süreçte madalya sayımız 2 bin 800 yaklaştı. Her geçen gün yeni madalyalar, yeni başarılar. Sadece bir branşta değil, pek çok branşta olan iddiamız zirveye doğru yürüyor. İnşallah İslam oyunlarıyla taçlandıracağız'' dedi.



Bakan Kasapoğlu, "İslam birliğindeki birlikteliğini yine İslami Dayanışma Spor Federasyonu'nun çatısı altındaki bu organizasyonlarla buna benzer yeni çalışmalarla farklı boyutlara taşımak ve yüzden 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hamdolsun en güzel şekilde ev sahipliği yapıyoruz. Bundan sonra da federasyon içinde mümkün olan elimizden fazlasıyla gelecek tüm katkıyı da sağlayacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii sporun ruhunda rekabet var. Ama asıl olan kardeşlik. Asıl olan o bahsettiren, hep fair play ruhu, centilmenlik. Ben bu vesileyle 56 ülkeden 4 binden fazla sporcumuza ben başarılar diliyorum'' şeklinde konuştu.