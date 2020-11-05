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Sakçı Avrupa rekorunu geliştirdi

Sakçı, 'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen () yarışlarında, 50 metre kurbağalamada elde ettiği 25.29'luk dereceyle kendisine ait Avrupa kısa kulvar rekorunu kırdı. Ay-yıldızlı sporcu aynı zamanda kısa kulvarda dünyanın en iyi 2. derecesine imza attı.

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 15:17
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa rekorunu geliştirdi

Sakçı, 50 metre kurbağalamada kendisine ait Avrupa kısa kulvar rekorunu kırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Emre Sakçı, 'ın başkenti Budapeşte'de yapılan () müsabakalarında 50 metre kurbağalamada 25.29'luk derecesiyle birinci oldu. Emre, bu derecesiyle daha önce 25.50 ile kendisine ait olan Avrupa rekorunu 21 salise geliştirdi.

Emre, bu zamanla dünyanın en iyi 2. derecesini elde ederek yüzücü Cameron van der Burgh'un 50 metre kurbağalamada kısa kulvar dünya rekoruna 4 salise yaklaştı.

Açıklamada, "Sporcumuzu ve antrenörleri Bahar Oktay ve Türker Oktay'ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz." denildi.


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