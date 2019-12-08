Ümitcan’dan bronz
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Ümitcan Güreş, erkekler 50 metre kelebekte 22.38'lik derecesiyle açık yaş Türkiye rekorunu kırıp bronz madalya kazandı.
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Ümitcan Güreş, erkekler 50 metre kelebekte 22.38'lik derecesiyle açık yaş Türkiye rekorunu kırıp bronz madalya kazandı.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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