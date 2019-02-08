Yüzme Federasyonu iddialı
08 Şubat 2019, Cuma
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iddialı

Yüzme Federasyonu iddialı

Türkiye Başkanı Erkan Yalçın, "Bu gelen ayak sesleri, Türkiye Milli Yüzme Takımı'nın, Türkiye'nin altyapısının ve güçlü, büyük Türkiye'nin ayak sesleridir." dedi.

Yalçın, 'nda düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Cup Yüzme Şampiyonası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Edirne'de tarihi bir günün yaşandığını söyledi.

"Yüzmeyi ihya ve inşa edeceğiz." diyen Yalçın, "Geleceğimiz olan çocuklarımızı geleceğe en uygun şekilde taşıyacağız. Çocuklarımız için bu mücadeleyi veriyoruz. Buradan dünyaya mesaj veriyoruz. Bu gelen ayak sesleri, Türkiye Milli Yüzme Takımı'nın, Türkiye'nin altyapısının ve güçlü, büyük Türkiye'nin ayak sesleridir. Bunu tüm dünya bilsin." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de muazzam tesisler yapıldığını belirten Yalçın, "Bu muazzam tesisin yapılmasında bize bu imkanı veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Geleceğimiz için hep beraber çalışacağız, başaracağız ve Türk bayrağını göndere çekeceğiz. Biz çünkü millet olarak bunlara layığız." diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Selim Ak ise Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda birçok ulusal, uluslararası şampiyonaya imza atılarak yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sporcunun ağırlandığını kaydetti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bando eşliğinde geçiş töreni gerçekleşti.

A Capella Boğaziçi Grubu'nun gösteri sunduğu törende, Edirne Belediyesi Halk Oyunları ekibinin Roman havası oyunları, sporseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Organizasyonun ilk gününde yarışlar devam ediyor.

  1. 8.2.2019 20:54
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