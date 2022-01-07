Transfer şov

Süper Lig'de ikinci yarıda kurtuluş mücadelesi verecek sonuncu sıradaki Yeni Malatyaspor, şova hazırlanıyor. Teknik direktör Sumudica, yaptıkları transferleri ve istediği isimleri sosyal medya hesabından duyurdu. Rumen çalıştırıcı, "Şu ana kadar 4 oyuncu transfer ettik. Orta sahalar Azubuike ve Donsah bizimle birlikte antrenmana çıktı. 2-3 gün içinde sağ bek Zeffane de gelecek. Daha önce Türkiye'de oynamış bir stoperle de görüşmelerimiz ileri safhada. Sürpriz bir transfer olacak" dedi.

HÜCUMA 3 TRANSFER LAZIM

Transfer hedeflerindeki diğer isimleri de açıklayan tecrübeli hoca, "Hücum için 3 transfer istiyorum. Gaziantep'ten Dicko'yu istedim. 10 numara istiyorum ve bu isim Guilherme. Bu oyuncularla birlikte çok güçlü olacağız ve yukarılara tırmanacağız. Bu oyuncuları ikna etmek kolay değil. 12 Ocak'ta transfer resmen başlayacak ve oyuncuları kadromuza kaydedeceğiz. Malatya, 12 Ocak'tan sonra bir Sumudica takımı olacak" diye camiaya umut dağıttı.