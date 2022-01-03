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Yeni Malatyaspor'da Sportif Direktör İzzet Erdoğan ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da ayrılık yaşandı. Anadolu temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz İzzet Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Katkılarından dolayı sayın Erdoğan’a teşekkür eder, futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 17:05
Yeni Malatyaspor'da Sportif Direktör İzzet Erdoğan ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor'da Sportif Direktör İzzet Erdoğan ile yollar ayrıldı.

Konuyla ilgili olarak kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz İzzet Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Katkılarından dolayı sayın Erdoğan'a teşekkür eder, futbol yaşantısında başarılar dileriz" denildi

İzzet Erdoğan, Yeni Malatyaspor'da 7 yıldır sportif direktörlük görevinde bulunan Ali Ravcı ile yolların ayrılmasının ardından 30 Haziran 2021 tarihinde göreve getirilmişti.

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