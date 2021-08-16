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Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçında gol VAR'dan döndü! İşte o pozisyon...

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 1. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son bölümüne girilirken Nshimirimana topu ağlara gönderdi ancak gerçekleştirilen VAR kontrolü sonrası gol öncesinde faul nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 21:06 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 21:28
Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçında gol VAR'dan döndü! İşte o pozisyon...

Süper Lig'de perde açıldı. Heyecan 1. hafta mücadeleleri ile sürerken, Trabzonspor sezonu Yeni Malatyaspor karşısında açtı. Hızlı başlayan mücadelenin ilk yarısında 5 gol kaydedilirken karşılaşmanın son dakikalarına girildiği esnada Yeni Malatyspor karşılaşmanın 79. dakikasında sağ çaprazda topla buluşan Adem ortadaki Osman'ı gördü o yanındaki Jospin'e bıraktı, Jospin'in vuruşunda top ağlara gitti ancak VAR incelemesi sonrası Adem'in topu alırken rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi ve golü iptal etti.

İşte o pozisyon... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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