Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçında gol VAR'dan döndü! İşte o pozisyon...

Süper Lig'de perde açıldı. Heyecan 1. hafta mücadeleleri ile sürerken, Trabzonspor sezonu Yeni Malatyaspor karşısında açtı. Hızlı başlayan mücadelenin ilk yarısında 5 gol kaydedilirken karşılaşmanın son dakikalarına girildiği esnada Yeni Malatyspor karşılaşmanın 79. dakikasında sağ çaprazda topla buluşan Adem ortadaki Osman'ı gördü o yanındaki Jospin'e bıraktı, Jospin'in vuruşunda top ağlara gitti ancak VAR incelemesi sonrası Adem'in topu alırken rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi ve golü iptal etti.

İşte o pozisyon... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)