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Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor yeni sezon öncesi toplamda 12 oyuncuyu kadrosuna kattı!

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor, Süper Lig yeni sezon öncesi 12 futbolcuyu renklerine bağladı. Doğu Anadolu’yu Süper Lig’de temsil eden Yeni Malatyaspor’da transfer dönemi hızlı geçti. Sarı-siyahlı ekip, transfer sezonunda 12 futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 11:55
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