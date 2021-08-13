Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor yeni sezon öncesi toplamda 12 oyuncuyu kadrosuna kattı!

Yeni Malatyaspor; Rayane Aabid, Cengizhan Akgün, Oussama Haddadi, Taha Gür, Ahmet Eyüp Türkaslan, Muhammed Emin Sarıkaya, Mete Sevinç, Mert Örnek ve Miraç Altıntaş'ı transfer etti.
Öte yandan Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-siyahlı formayı terleten Benjamin Tetteh ve Stevie Mallan'ı da renklerine bağladı.
Yeni Malatyaspor; Rayane Aabid, Cengizhan Akgün, Oussama Haddadi, Taha Gür, Ahmet Eyüp Türkaslan, Muhammed Emin Sarıkaya, Mete Sevinç, Mert Örnek ve Miraç Altıntaş'ı transfer etti.