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Son dakika transfer haberi: Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'in tapusunu aldı

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Benjamin Tetteh'in bonservisini 2 milyon Euro karşılığında aldı. Tetteh, İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak. İşte detaylar...

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 15:26
Son dakika transfer haberi: Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'in tapusunu aldı

Kasımpaşa'dan Tunuslu defans oyuncusu Oussama Haddadi, Hatayspor'dan Rayane Aabid ve kanat oyuncusu Elazığspor'dan Cengizhan Akgün'ü transfer eden Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh'i 2 milyon avro bonservis ücreti ödeyerek Sparta Prag'tan transfer etti.

Tetteh İstanbul'a davet edilirken en kısa zamanda sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

AZUBUIKE VE 3 YABANCIDAN HABER BEKLENİYOR

Başakşehir'den Azubike'den haber bekleyen Yeni Malatyaspor anlaşmaya vardığı 3 yabancı futbolcu ile de görüşmelerini sürdüyor. [Kaynak: Busabah Malatya Gazetesi]

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