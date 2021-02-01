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Yeni Malatya'dan son gün 7 transfer birden!

ekibi , transfer döneminin bitmesine saatler kala tam 7 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlı kulüp, , , , , , ve 'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 00:55
Yeni Malatya'dan son gün 7 transfer birden!

ekibi , transfer döneminin bitmesine saatler kala tam 7 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre stoper, kanat, ön libero ve orta saha mevkilerine transferler gerçekleştirildi.

(Serie B) takımlarından 'den Mali Milli Takımı'nın 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

'nın Hibernian takımından 24 yaşındaki İskoç orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlandı.

Burundi Milli Takımı'nın oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'yi 'e satan Yeni Malatyaspor, geleceğe yönelik 5 transfer gerçekleştirdi.

Malatya temsilcisi, Misli.com 2. Lig takımlarından 'dan 17 yaşındaki stoper ile 2,5 yıllık anlaşma imzaladı. Atakan, sezon sonuna kadar Pendikspor'da forma giyecek.

Yeni Malatyaspor ayrıca Burundi Milli Takımı'nda oynayan 21 yaşındaki stoper ve 19 yaşındaki ön libero ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlılar, Ganalı 19 yaşındaki kanat oyuncusu ve 20 yaşındaki stoper 'yu 3,5 yıllığına kadrosuna kattı.

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