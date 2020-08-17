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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Estupinan 'ya

Estupinan Malatya'ya

Denizlispor'da Portekiz ekibi 'ten kiralanıp, ligde oynadığı 28 karşılaşmada, attığı 7 golle takımın yıldızı olan , Y.Malatyaspor'un radarında.

Denizlispor'da Portekiz ekibi 'ten kiralanıp, ligde oynadığı 28 karşılaşmada, attığı 7 golle takımın yıldızı olan , Y.Malatyaspor'un radarında. Y.'nın 'ye yedek golcü olarak gelip performansıyla hemşehrisi Hugo Rodallega'yı bile sollayan 23 yaşındaki Kolombiyalı'nın bonservisini almak için ciddi girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon lig ve kupa dahil toplamda 33 maçta forma giyen, kupada da 7 gole imza atan genç santrforun Portekiz kulübüyle sözleşmesi 2021'de sona eriyor. Estupinan, geçen sezon sonradan girdiği maçlarda 4 kez ağları havalandırdı. Öte yandan sarı-kırmızılılar, bugün Abant'ta ikinci etap kamp çalışmalarının startını verecek. Yeni transferlerin de Bolu kampında takıma dahil olması bekleniyor. Malatya ekibi şu ana kadar Cueva, Topalli, Murat Akça ve Lukoki'yi kadrosuna kattı.
  1. 17.8.2020
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