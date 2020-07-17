Son dakika: Çin ekibi Shenzhen FC Bifouma transferini resmen duyurdu!
Çin ekiplerinden Shenzhen Kulübü, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’dan ayrılan orta saha oyuncusu Thievy Bifouma’yı renklerine bağladığını resmen duyurdu.
Yeni Malatyaspor Kulübü, Thievy Bifouma'nın Çin ekiplerinden Shenzhen FC takımına transferi ile ilgi Çin kulübüyle el sıkıştığını daha önce duyurmuştu.
Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı veremeyen Thievy Bifouma, yeni durağı Çin oldu. Çin ekiplerinden Shenzhen FC takımına transfer olan Bifouma yeni kulübüne imzayı atarak formasını giydi. Shenzhen'den yapılan açıklamada, Thievy Bifouma artık kulübümüzün formasını giyecektir. Kendisine teşekkür ediyoruz" denildi.
Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla 41 maçta 8 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
- 17.07.2020
- Güncelleme: 17.07.2020 10:08
- Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman'dan atak! Seçim için ofis tuttu ve...
- Usta yazardan çarpıcı Ruiz yorumu! "Bu nasıl kindir arkadaş"
- Sportif direktörle görüşüldü! İşte Fenerbahçe'nin teklifi
- Feghouli'den Galatasaray'a beklenmedik talep!
- Dev operasyon başladı! Süper Lig'in 4 yıldızı Fenerbahçe'ye
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Çin ekibi Shenzhen FC Bifouma transferini resmen duyurdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.