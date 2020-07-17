Son dakika: Çin ekibi Shenzhen FC Bifouma transferini resmen duyurdu! - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Çin ekibi Süper Lig'den transferini resmen duyurdu!

Son dakika: ekibi Shenzhen FC Bifouma transferini resmen duyurdu!

Son dakika: Çin ekibi Shenzhen FC Bifouma transferini resmen duyurdu!

ekiplerinden Shenzhen Kulübü, ekibi ’dan ayrılan orta saha oyuncusu ’yı renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Kulübü, 'nın ekiplerinden Shenzhen FC takımına transferi ile ilgi Çin kulübüyle el sıkıştığını daha önce duyurmuştu.

'de bu sezon beklenen performansı veremeyen Thievy Bifouma, yeni durağı Çin oldu. Çin ekiplerinden Shenzhen FC takımına olan Bifouma yeni kulübüne imzayı atarak formasını giydi. Shenzhen'den yapılan açıklamada, Thievy Bifouma artık kulübümüzün formasını giyecektir. Kendisine teşekkür ediyoruz" denildi.

Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla 41 maçta 8 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

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  1. 17.07.2020
  2. Güncelleme: 17.07.2020 10:08
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