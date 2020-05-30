Artmasından korkuyoruz

Y.Malatyaspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan 5 futbolcunun ardından Sportif Direktör Ali Ravcı, son bilgileri paylaştı. Virüs çıkan futbolcuların 14 gün kuralı ve tedavi sürecinin ardından sahalara döneceğini belirten Ravcı, "Kulüpte iç içe olduğumuz, her gün birlikte yemek yediğimiz arkadaşlarımızın testleri pozitif çıktı. Haliyle herkes tedirgin, herkes düşünceli. Açıkçası ben sayının artmasından korkuyorum. Kaç futbolcuyla hazırlanacağız. Pozitif futbolcular tekrar nasıl form yakalayacak, bunlar cevap bekleyen sorular" dedi.



Y.MALATYA ENDİŞELİ

5 Futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıkan Yeni Malatyaspor'da endişeli bekleyiş sürüyor. Daha önce testi pozitif çıkan 1 futbolcusunun yapılan 3. testte de tekrar pozitif çıkmasının ardından üstüne üstlük 4 futbolcunun daha koronavirüse yakalanması, sarı-kırmızılıları derinden sarstı. Teknik Direktör Hikmet Karaman, önceki gün yaptığı açıklamada, "Antrenmanda futbolcuları 3'e bölünmüş şekilde gördük. Bu durum takımın motivasyonunu bozuyor. Biz 3. testimizi yaptık ve sonuçlarını bekliyoruz. Bu testler pozitif çıkarsa ne olacak?" ifadelerini kullanmıştı.