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04 Nisan 2020, Cumartesi
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'dan 'na destek

Yeni Malatyaspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kulübü, yeni tip corona virüsü ile (Kovid-19) mücadele kapsamında 'ın öncülüğünde başlatılan ""na destek verdi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız 'ın koronavirüsle mücadele için 'Biz bize yeteriz ' sloganıyla başlattığı 'na biz de kulüp olarak 100 bin lirayla katılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

  1. 04.04.2020
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