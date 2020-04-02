MKE Ankaragücü’nden 'Milli Dayanışma Kampanyasına' destek - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler MKE Ankaragücü Ankaragücü’nden 'Milli Dayanışma Kampanyasına' destek

’nden '' destek

MKE Ankaragücü’nden 'Milli Dayanışma Kampanyasına' destek

'ın başlatmış olduğu '' MKE üyeleri de destek verdi.

MKE , 'ın başlatmış olduğu bu kampanyaya 100.000 TL katkıda bulundu. Kulüp Başkanı Fatih Mert, "Bireysel yardımlarımızın yanında Yönetim Kurulu olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu '' biz de destek oluyoruz. Koronavirüs ile mücadele konusunda canlarını hiçe sayarak insanların sağlığını kurtarmak için uğraşan doktorlarımıza ve sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Bu virüsle mücadeleyi, bu zorlu süreci el birliği ile dayanışma içerisinde atlatacağımıza inanıyorum. Koronavirüsten etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

  1. 02.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MKE Ankaragücü’nden 'Milli Dayanışma Kampanyasına' destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA