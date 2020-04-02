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02 Nisan 2020, Perşembe
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Ankaragücü’nde yarın test günü

Ankaragücü’nde yarın test günü

Başkanı , " kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda inşallah, cuma günü (yarın) futbolcularımızın, çalışanlarımızın, teknik kadro ve yöneticilerimizin koronavirüs testlerini evlerinde yapacağız'' dedi.

Başkanı , " kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda inşallah, cuma günü (yarın) futbolcularımızın, çalışanlarımızın, teknik kadro ve yöneticilerimizin koronavirüs testlerini evlerinde yapacağız'' dedi. 'nin liglerle ilgili vereceği kararı beklediklerini de kaydeden Başkan Mert, "Şahsi fikrim bu sene ligden düşmenin kaldırılması. Gerekirse gelecek sezon lig 21 takımla oynanabilir. Böyle bir beklentimiz var" diye konuştu.
  1. 2.4.2020
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