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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Düşme olmasın

Ligin devamının zor olduğunu belirten A.Gücü Başkanı , “Gelecek sezon 21 takımla oynansın” dedi,

Ankaragücü Başkanı , bu sezon artık liglerin devam etmesinin zor olduğunu belirterek, "Ligden düşme olmamalı" dedi. Fatih Mert, "Bu işin hakkaniyet ölçüsünde yapılması gerekiyor. Ligden düşme olmamalı, 1. Lig'den 'e, 2. Lig'den 1. Lig'e üçer takım çıkmalı. Ligler 21 takım oynanmalı" önerisini yaptı. Fatih Mert, sözlerini şöyle sürdürdü: ", , ve ligleri 20 takımla oynanıyor. 'de de bu yapılabilir. Bu sene 21 olup seneye 20 takıma çevrilir. Böylece hiçbir takımın hakkı yenmemiş olur."
  1. 1.4.2020
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