Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Malatya Spor Köyü'ne tam destek - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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Başkan 'dan 'ne tam destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Malatya Spor Köyü'ne tam destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Ak Parti Milletvekili Öznur Çalık'ın aracılığıyla gerçekleştirilen görüşmede Başkan 'ın projesine gerekli desteğin verileceğini paylaştığı belirtildi.

Gerçekleşen görüşmede Başkan Erdoğan'ın yapılması planlanan projesine arsa tahsisi ve kaynak aktarımı gibi konularda destek verilmesi için gerekli talimatları verdiği belirtildi.

Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ile yapılan görüşme oldukça faydalı geçmiş ve Cumhurbaşkanımız Malatya Spor Köyü projesine gerekli desteğin verileceğini belirtmişlerdir. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

  1. 03.12.2019
  2. Güncelleme: 03.12.2019 18:02
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