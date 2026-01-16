Galatasaray rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi! Görüşme ortaya çıktı

Galatasaray yönetimi ibreyi sezon başında da görüştüğü milli yıldıza çevirdi. İtalya'da bulunan Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Inter yetkilileri ile bir araya gelerek Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için nabız yoklamaya başladı. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ
Bir süredir İtalya'da bulunan G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, burada takıma yeni ve önemli isimler kazandırmak için görüşmelerde bulunuyor. İlk olarak Atalanta ile Ederson ve Ademola Lookman için temasta bulunan Kavukcu şimdilerde ise Milano'ya adeta kamp kurmuş durumda.
İlk olarak Milan forması giyen Youssouf Fofana için temaslarda bulunan Kavukcu, ortaya çıkan maliyetler nedeniyle hedef değiştirdi. Gündemdeki 1 numaralı isim ise sezon başında da temasta bulunulan milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu.
GELMEYE DÜNDEN RAZI Milano'da İnter yetkilileri ile bir araya gelen Kavukcu, sezon başında olduğu gibi yine Hakan Çalhanoğlu'nun durumunu sordu.
31 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedelini gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, İnter'in 20 milyonluk talebini aşağıya çekmeye çalışacak.
G.Saray formasını giymeye dünden razı olan ve iki takımın anlaşmaya varması için geri sayıma geçen Hakan, sözleşme konusunda hiçbir sorun yaratmayacak. Ayrılmak istediğini bir kez daha kulübüne iletti ve beklemeye başladı.
SAKATLIĞI 2-3 HAFTA SÜRECEK Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Hakan Çalhanoğlu'nun, şubat ayında forma giyebilecek durumda olduğu öğrenildi. Sakatlığının yaklaşık 2-3 hafta daha süreceği ifade edilen 31 yaşındaki futbolcu, şubat ayından itibaren yeşil sahalara inebilecek.
ÇOCUKLUK AŞKI G.SARAY Her fırsatta çocukluğundan itibaren koyu bir G.Saray taraftarı olduğunu ifade eden Hakan Çalhanoğlu, bunun gerçekleşmesini bekliyor.
Parçalı formayı giyebilmek için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirten Hakan Çalhanoğlu, G.Saray'ın İnter ile anlaşmasını bekliyor. Sezon başında gerçekleşmeyen hayaller yeniden alev aldı.
SÖZLEŞME UZATMIYOR Inter ile 1.5 senelik daha sözleşmesi kalan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinin sözleşme uzatma teklifini kabul etmiyor.
İnter'in yaptığı bütün çağrılara olumsuz yanıt veren ve G.Saray'a gitmek için sözleşme uzatma teklifini geri çeviren Hakan Çalhanoğlu, ocak ya da en kötü ihtimalle haziranda sarı-kırmızılı takıma transfer olmayı bekliyor.