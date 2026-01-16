CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi! Görüşme ortaya çıktı

Galatasaray rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi! Görüşme ortaya çıktı

Galatasaray yönetimi ibreyi sezon başında da görüştüğü milli yıldıza çevirdi. İtalya'da bulunan Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Inter yetkilileri ile bir araya gelerek Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için nabız yoklamaya başladı. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ

16 Ocak 2026 Cuma 06:50
Galatasaray rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi! Görüşme ortaya çıktı

Bir süredir İtalya'da bulunan G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, burada takıma yeni ve önemli isimler kazandırmak için görüşmelerde bulunuyor. İlk olarak Atalanta ile Ederson ve Ademola Lookman için temasta bulunan Kavukcu şimdilerde ise Milano'ya adeta kamp kurmuş durumda.

Galatasaray rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi! Görüşme ortaya çıktı

İlk olarak Milan forması giyen Youssouf Fofana için temaslarda bulunan Kavukcu, ortaya çıkan maliyetler nedeniyle hedef değiştirdi. Gündemdeki 1 numaralı isim ise sezon başında da temasta bulunulan milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu.

Galatasaray rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi! Görüşme ortaya çıktı

GELMEYE DÜNDEN RAZI
Milano'da İnter yetkilileri ile bir araya gelen Kavukcu, sezon başında olduğu gibi yine Hakan Çalhanoğlu'nun durumunu sordu.

Galatasaray rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi! Görüşme ortaya çıktı

31 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedelini gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, İnter'in 20 milyonluk talebini aşağıya çekmeye çalışacak.

Galatasaray rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi! Görüşme ortaya çıktı

G.Saray formasını giymeye dünden razı olan ve iki takımın anlaşmaya varması için geri sayıma geçen Hakan, sözleşme konusunda hiçbir sorun yaratmayacak. Ayrılmak istediğini bir kez daha kulübüne iletti ve beklemeye başladı.

Galatasaray rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi! Görüşme ortaya çıktı

SAKATLIĞI 2-3 HAFTA SÜRECEK
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Hakan Çalhanoğlu'nun, şubat ayında forma giyebilecek durumda olduğu öğrenildi. Sakatlığının yaklaşık 2-3 hafta daha süreceği ifade edilen 31 yaşındaki futbolcu, şubat ayından itibaren yeşil sahalara inebilecek.

Galatasaray rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi! Görüşme ortaya çıktı

ÇOCUKLUK AŞKI G.SARAY
Her fırsatta çocukluğundan itibaren koyu bir G.Saray taraftarı olduğunu ifade eden Hakan Çalhanoğlu, bunun gerçekleşmesini bekliyor.

Galatasaray rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi! Görüşme ortaya çıktı

Parçalı formayı giyebilmek için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirten Hakan Çalhanoğlu, G.Saray'ın İnter ile anlaşmasını bekliyor. Sezon başında gerçekleşmeyen hayaller yeniden alev aldı.

Galatasaray rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi! Görüşme ortaya çıktı

SÖZLEŞME UZATMIYOR
Inter ile 1.5 senelik daha sözleşmesi kalan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinin sözleşme uzatma teklifini kabul etmiyor.

Galatasaray rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi! Görüşme ortaya çıktı

İnter'in yaptığı bütün çağrılara olumsuz yanıt veren ve G.Saray'a gitmek için sözleşme uzatma teklifini geri çeviren Hakan Çalhanoğlu, ocak ya da en kötü ihtimalle haziranda sarı-kırmızılı takıma transfer olmayı bekliyor.

