Galatasaray rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi! Görüşme ortaya çıktı

Bir süredir İtalya'da bulunan G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, burada takıma yeni ve önemli isimler kazandırmak için görüşmelerde bulunuyor. İlk olarak Atalanta ile Ederson ve Ademola Lookman için temasta bulunan Kavukcu şimdilerde ise Milano'ya adeta kamp kurmuş durumda.