Yeni Malatyaspor isyan etti
Gençlerbirliği maçında son dakikada 2 puan kaybeden Y.Malatya, hakemlere tepki gösterdi. İkinci Başkan Selim Pilten, "K.Paşa'dan sonra Gençlerbirliği maçında da son dakika golüyle 2 puan kaybettik. Bu maçlarda hakem hatalarının olması da ayrıca üzüldüğümüz noktalar. Sadece 1 ya da 2 maç olsa tamam, ama birçok maçta yaşandı bu durum" dedi.
Gençlerbirliği maçında son dakikada 2 puan kaybeden Y.Malatya, hakemlere tepki gösterdi. İkinci Başkan Selim Pilten, "K.Paşa'dan sonra Gençlerbirliği maçında da son dakika golüyle 2 puan kaybettik. Bu maçlarda hakem hatalarının olması da ayrıca üzüldüğümüz noktalar. Sadece 1 ya da 2 maç olsa tamam, ama birçok maçta yaşandı bu durum" dedi.
SERGEN YALÇIN SAHAYA İNİYOR
Yeni Malatya, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün sahasında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile karşılaşacak. Sarıkırmızılılarda eksik ve sakat futbolcu bulunmazken, 10. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında kırmızı kart gören ve 4 maçlık cezası 3'e düşürülen Teknik Direktör Sergen Yalçın cezasını tamamladı ve takımının başında sahaya çıkacak.
- 3.12.2019
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Toplam 4
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KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
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