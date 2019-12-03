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03 Aralık 2019, Salı
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isyan etti

Yeni Malatyaspor isyan etti

maçında son dakikada 2 puan kaybeden Y.Malatya, hakemlere tepki gösterdi. İkinci Başkan , "K.Paşa'dan sonra Gençlerbirliği maçında da son dakika golüyle 2 puan kaybettik. Bu maçlarda hakem hatalarının olması da ayrıca üzüldüğümüz noktalar. Sadece 1 ya da 2 maç olsa tamam, ama birçok maçta yaşandı bu durum" dedi.

maçında son dakikada 2 puan kaybeden Y.Malatya, hakemlere tepki gösterdi. İkinci Başkan , "K.Paşa'dan sonra Gençlerbirliği maçında da son dakika golüyle 2 puan kaybettik. Bu maçlarda hakem hatalarının olması da ayrıca üzüldüğümüz noktalar. Sadece 1 ya da 2 maç olsa tamam, ama birçok maçta yaşandı bu durum" dedi.

SERGEN YALÇIN SAHAYA İNİYOR
Yeni Malatya, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün sahasında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile karşılaşacak. Sarıkırmızılılarda eksik ve sakat futbolcu bulunmazken, 10. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında kırmızı kart gören ve 4 maçlık cezası 3'e düşürülen Teknik Direktör Sergen Yalçın cezasını tamamladı ve takımının başında sahaya çıkacak.

  1. 3.12.2019
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