Sergen Yalçın'a 'defol' dediği iddia edilen hakem Özkahya'ya büyük tepki - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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'a 'defol' dediği iddia edilen hakem Özkahya'ya büyük tepki

Sergen Yalçın'a 'defol' dediği iddia edilen hakem Özkahya'ya büyük tepki

'in 10. haftasında oynanan - müsabakasının 84. dakikasında hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilen Teknik Direktör 'a destek büyüyor. Malatyalılar, hocalarına sosyal medyada açtıkları 'SergenYalçınYalnızDeğildir' başlık ile destek verdi.

karşılaşmasının 84. dakikasında, takımı 2-1 öndeyken bir pozisyon nedeniyle Hakem tarafından çift sarı kartla görerek tribüne gönderilen Teknik Direktörü , Özkahya'nın kararına büyük tepki göstermiş, mücadelenin hakeminin ise Sergen Yalçın'a 'defol' dediği iddia edilmişti.

Yalçın, yardımcıları tarafından güçlükle sakinleştirilirken sosyal medyada, Sergen Yalçın'a büyük destek geldi. Başta Yeni Malatyaspor taraftarı ve taraftarı olmak üzere birçok ekibi Yalçın'a destek verirken, konuyla ilgili olarak Malatya Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye başkanları ile Malatya Milletvekilleri de sosyal medyadan Sergen Yalçın'ın yanında olduklarını belirtiler. Yeni Malatyaspor Kulübü de resmi hesabından Sergen Yalçın'ın fotoğrafını paylaşarak hocalarının yanında olduğunu gösterdi.

  1. 04.11.2019
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