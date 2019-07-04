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04 Temmuz 2019, Perşembe
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Evkur ’a yayıncı kuruluş freni

Evkur Yeni Malatyaspor’a yayıncı kuruluş freni

Evkur ’da görüşmeleri yayıncı kuruluş ile () arasındaki anlaşmazlık nedeniyle için yavaşlatılmış durumda.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdikten sonra ilk resmi imzaları 'dan Fofana ve Jahovic'e attıran sarı-kırmızılı yönetimin transferde kadrosuna katmayı planladığı isimlerle yaptığı görüşmeleri yavaşlatma kararı aldığı ifade edildi. Yayıncı kuruluşun ödediği ücrette yüzde 35'lik indirim istemesi ve bu durumun kulüpleri mali açından zorlayacağı durumunu göz önünde bulunduran ekibinin yaşanan bu gelişmeden dolayı görüşmelerini şimdilik yavaşlattığı belirtiliyor.
Öte yandan Avrupa Ligi'ne katılacak olmasından dolayı 19 Temmuz'a kadar futbolcu listesini UEFA'ya teslim etmesi gereken sarı-kırmızılıların, bu tarihe kadar en az 4 oyuncuyu daha renklerine bağlamayı düşündüğü ifade ediliyor.
Malatyaspor yönetimi, Kamara'yı tekrar kiralama düşüncesinden bu oyuncunun yüksek fiyatından dolayı vazgeçerken, Guilherme için ise henüz bir sonuca varamadı.
Diğer yandan 'nden Ahmet Oğuz ve 'dan Okan Kocuk için ise tekliflerin sunulduğu muhataplardan gelecek cevapların beklendiği öğrenildi.

  1. 04.07.2019
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