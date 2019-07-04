Evkur Yeni Malatyaspor’a yayıncı kuruluş freni
Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer görüşmeleri yayıncı kuruluş ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle için yavaşlatılmış durumda.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdikten sonra ilk resmi imzaları Konyaspor'dan Fofana ve Jahovic'e attıran sarı-kırmızılı yönetimin transferde kadrosuna katmayı planladığı isimlerle yaptığı görüşmeleri yavaşlatma kararı aldığı ifade edildi. Yayıncı kuruluşun ödediği ücrette yüzde 35'lik indirim istemesi ve bu durumun kulüpleri mali açından zorlayacağı durumunu göz önünde bulunduran Malatya ekibinin yaşanan bu gelişmeden dolayı transfer görüşmelerini şimdilik yavaşlattığı belirtiliyor.
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak olmasından dolayı 19 Temmuz'a kadar futbolcu listesini UEFA'ya teslim etmesi gereken sarı-kırmızılıların, bu tarihe kadar en az 4 oyuncuyu daha renklerine bağlamayı düşündüğü ifade ediliyor.
Malatyaspor yönetimi, Kamara'yı tekrar kiralama düşüncesinden bu oyuncunun yüksek fiyatından dolayı vazgeçerken, Guilherme için ise henüz bir sonuca varamadı.
Diğer yandan Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz ve Bursaspor'dan Okan Kocuk için ise tekliflerin sunulduğu muhataplardan gelecek cevapların beklendiği öğrenildi.
- 04.07.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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