Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları
Süper Lig'de transfer hareketliliği sürüyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, iç transferde kaleci Fabien Farnolle ile yeniden anlaştı.
Sarı-siyahlı takım, kaleci Fabien Farnolle ile sözleşme yeniledi.
Sarı-siyahlı kulüp, sözleşmesi sona eren Beninli kaleci Fabien Farnolle ile tekrar anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Fabien Farnolle, bugün yapılan görüşmeler sonucu 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak yine yeniden Yeni Malatyaspor'umuzda." ifadeleri kullanıldı.
- 27.06.2019
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Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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