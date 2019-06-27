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27 Haziran 2019, Perşembe
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'da çalışmaları

Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları

'de hareketliliği sürüyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , iç transferde kaleci ile yeniden anlaştı.

Sarı-siyahlı takım, kaleci ile sözleşme yeniledi.

Sarı-siyahlı kulüp, sözleşmesi sona eren Beninli kaleci Fabien Farnolle ile tekrar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Fabien Farnolle, bugün yapılan görüşmeler sonucu 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak yine yeniden 'umuzda." ifadeleri kullanıldı.

  1. 27.06.2019
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