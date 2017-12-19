Malatya'da yeni seyirci rekoru
Süper Lig’in 16. haftasında Malatya’da oynanan E.Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını 21 bin 677 taraftar izledi. Bu rakam aynı zamanda Malatya futbolunun bir maçta bugüne kadarki en kalabalık biletli taraftar sayısı olarak da dikkat çekiyor.
Daha önce ligin 13. haftasında oynanan Beşiktaş maçında 20 bin 145 taraftar sayısıyla kırılan rekor, Galatasaray maçıyla ise yenilendi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray karşılaşmasını güvenlik gerekçesiyle açılmayan Kuzey Alt Tribün (2 bin 800) harici passolig gişelerinden geçiş yapıp, stada girmek suretiyle 21 bin 677 taraftar izledi.
Malatya'da bugüne kadar oynanan müsabakalar arasında bir maça gelen en fazla biletli taraftar rekorunun kırıldığı Galatasaray maçı bu yönüyle tarihe geçti.
Bu arada protokol ve basın tribünü ile özel bölümler dışında güvenlik gerekçesiyle açılmayan Kuzey Tribün koltuklarının da toplam kapasiteye eklenmediği maçta örneğine az rastlanır bir görsel şov da oluşturdu.
Galatasaray mücadelesinde Malatya tribünleri hazırladığı Kudüs koreografisiyle büyük alkış toplamıştı.
Malatya'da bugüne kadar oynanan müsabakalar arasında bir maça gelen en fazla biletli taraftar rekorunun kırıldığı Galatasaray maçı bu yönüyle tarihe geçti.
Bu arada protokol ve basın tribünü ile özel bölümler dışında güvenlik gerekçesiyle açılmayan Kuzey Tribün koltuklarının da toplam kapasiteye eklenmediği maçta örneğine az rastlanır bir görsel şov da oluşturdu.
Galatasaray mücadelesinde Malatya tribünleri hazırladığı Kudüs koreografisiyle büyük alkış toplamıştı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Malatya'da yeni seyirci rekoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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