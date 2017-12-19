Malatya'da yeni seyirci rekoru

Daha önce ligin 13. haftasında oynanan Beşiktaş maçında 20 bin 145 taraftar sayısıyla kırılan rekor, Galatasaray maçıyla ise yenilendi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray karşılaşmasını güvenlik gerekçesiyle açılmayan Kuzey Alt Tribün (2 bin 800) harici passolig gişelerinden geçiş yapıp, stada girmek suretiyle 21 bin 677 taraftar izledi.Malatya'da bugüne kadar oynanan müsabakalar arasında bir maça gelen en fazla biletli taraftar rekorunun kırıldığı Galatasaray maçı bu yönüyle tarihe geçti.

Bu arada protokol ve basın tribünü ile özel bölümler dışında güvenlik gerekçesiyle açılmayan Kuzey Tribün koltuklarının da toplam kapasiteye eklenmediği maçta örneğine az rastlanır bir görsel şov da oluşturdu.Galatasaray mücadelesinde Malatya tribünleri hazırladığı Kudüs koreografisiyle büyük alkış toplamıştı.