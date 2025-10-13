Şehzade Pilavı tarifi! Şehzade Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Şehzade Pilavı, Osmanlı mutfağının en zarif ve özel lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sadece tadıyla değil, aynı zamanda görselliğiyle de sofralara şıklık katan bu pilav, özellikle özel davetler, misafir sofraları ve bayram yemekleri için tercih ediliyor. "Şehzade Pilavı nasıl yapılır?" sorusu, mutfak meraklıları ve evde Osmanlı mutfağını denemek isteyen kişiler tarafından sıkça araştırılıyor. Bu pilavın hazırlanışında kullanılan badem, kuş üzümü ve tereyağı gibi malzemeler, hem aroması hem de sunumuyla sofraya zarafet katıyor. Evde kolayca uygulanabilen tarifleriyle Şehzade Pilavı, özel günlerin vazgeçilmez lezzeti haline geliyor. Peki, Şehzade Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

ŞEHZADE PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

👉 Malzeme miktarları farklı tariflere göre değişmekle birlikte, temel malzemeler şunlardır:

2 su bardağı baldo veya pilavlık pirinç.

Tereyağı (genellikle 2 yemek kaşığı) ve/veya sıvı yağ/margarin.

3 su bardağı sıcak su veya tercihe göre tavuk/et suyu.

Tuzsuz badem (kabukları soyulmuş) veya dolmalık fıstık.

Kuş üzümü

Tuz ve karabiber

Limon suyu (isteğe bağlı, 1 çay kaşığı kadar)

Tarçın (genellikle 1 çay kaşığı)

Kültür mantarı ve kuru veya yaş dereotu

ŞEHZADE PİLAVI NASIL YAPILIR?

👉 Pirinçler nişastası gidene kadar yıkanır, üzeri ılık ve tuzlu suyla geçecek şekilde yaklaşık 30 dakika bekletilir. Tuzsuz bademler (veya kuş üzümü) ayrı bir kapta sıcak suda bekletilip, bademlerin kabukları soyulur.

👉 Pilav tenceresine tereyağı ve/veya sıvı yağ alınır. Yağ kızınca kabukları soyulmuş bademler (veya dolmalık fıstık) eklenerek hafifçe renkleri değişene kadar kavrulur. Süzülmüş ve yıkanmış pirinçler eklenerek 2-3 dakika daha kavurmaya devam edilir.

👉 Kuş üzümü, tarçın, karabiber ve diğer baharatlar karışıma eklenip kısa bir süre çevrilir. Sıcak su (veya et/tavuk suyu) ve tuz ilave edilip bir iki kez karıştırılır. Pilavın kapağı kapatılır ve kısık ateşte suyunu çekene kadar yaklaşık 10 dakika pişirilir. Pilav piştikten sonra ocaktan alınır. Üzerine bir mutfak bezi veya kâğıt havlu konularak kapağı kapatılır. Pilav bu şekilde 15-20 dakika demlendirilir ve ardından sıcak olarak servis edilir.